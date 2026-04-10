Immobile ci ha preso gusto, Koleosho "chiama" già Baldini: vola il Paris FC italiano

Serata da incorniciare per il Paris FC, che travolge 4-1 il Monaco interrompendo la lunga serie positiva dei monegaschi e rilanciando le proprie ambizioni. Una grande prestazione da parte della squadra di Kombouaré, una notte a tinte azzurre grazie a due protagonisti.

A prendersi la scena è stato ancora una volta Ciro Immobile, autore del gol che ha indirizzato definitivamente il match. Per l’attaccante è il secondo centro dopo quello segnato al Le Havre: segnali chiari di un giocatore che sembra aver ritrovato ritmo e fiducia. King Ciro ormai ci ha preso gusto e sta diventando sempre più centrale nel progetto offensivo del Paris FC.

Ma le buone notizie per il calcio italiano non finiscono qui. Dalla panchina è arrivata anche la firma di Luca Koleosho, autore del gol del definitivo 4-1 con una conclusione di grande qualità. Un sigillo che conferma il talento e la crescita del giovane esterno, sempre più pronto per palcoscenici importanti. Koleosho, già protagonista con l’Under 21 ma mai ammirato in Serie A, arriva da una doppietta nell’ultima uscita contro la Svezia sotto la guida di Silvio Baldini, che sarà commissario tecnico ad interim della Nazionale maggiore nelle prossime sfide di giugno. Prestazioni che rafforzano la candidatura del classe 2004 anche in ottica futuro azzurro, in vista di un possibile nuovo ciclo.