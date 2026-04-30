Leao via dal Milan? C'è un esterno che già si propone per sostituirlo

In attesa di capire quale sarà il futuro di Rafael Leao, per la cui cessione aumentano sempre di più le voci con l'interesse concreto del Manchester United, c'è un esterno d'attacco che si propone al Milan. Ed è un ragazzo italiano, tra i talenti più in vista del nostro - al momento povero - calcio. Si tratta di Luca Koleosho, esterno di 22 anni in forza al Paris FC, in Ligue1, ma di proprietà del Burlney, club di Premier League.

Leao d'ispirazione

In una intervista a MilanNews.it, l'azzurro ha confessato di avere proprio Leao come idolo e fonte di ispirazione per il suo gioco: "A me piace molto Leao da quando lui arrivò al Milan con Zlatan e contribuì alla vittoria dello Scudetto. Da allora lo seguo sempre e per me Leao è un punto di riferimento! Quando lo vedo giocare mi dà ispirazione. Mi vedo sempre i suoi video su YouTube, gli highlights, le sue skills, i suoi gol… tanta roba!”.

Futuro

E chissà che, dopo la possibile cessione del portoghese, non possa essere proprio Koleosho uno dei possibili nomi per sostituirlo. Lui, intanto, lavora. E ci crede: "Sarebbe bellissimo essere il suo erede. Se avessi l’opportunità di andare in Italia, la coglierei al volo. Ho sempre tifato Milan… è il mio club preferito in Serie A. Forza Milan!”. Chissà.