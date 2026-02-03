Il Paris FC parla italiano: come si spiegano gli arrivi di Immobile, Koleosho e Coppola?

Il Paris FC ha sorpreso tutti con un mercato invernale dal forte accento italiano. Tra le new entry spiccano Ciro Immobile, Diego Coppola e Luca Koleosho, tre innesti pensati non come semplici opportunità, ma come parte di un piano strutturato. L’obiettivo del club francese resta il mantenimento in Ligue 1, ma la strategia va oltre la mera emergenza: si tratta di consolidare un asse italo-parigino destinato a diventare centrale nel progetto sportivo.

La stagione del Paris FC è stata finora complicata: squadra giovane, promossa recentemente e spesso in difficoltà nella gestione del ritmo e nella continuità offensiva. Il club ha quindi accelerato nelle ultime settimane del mercato, consapevole che la salvezza passa anche dalla capacità di correggere rapidamente i deficit strutturali. Koleosho porta creatività e rapidità sulle fasce, Coppola solidità difensiva, mentre Immobile rappresenta l’esperienza e il fiuto del gol che mancavano dopo le prestazioni altalenanti di Geubbels.

Dietro questa scelta, riporta Footmercato, c’è una strategia più ampia legata al gruppo Red Bull, che da oltre un anno sta estendendo le proprie connessioni in Italia: contatti con club, agenti, centri di formazione e giornalisti per preparare il terreno. L’arrivo di Jürgen Klopp nella struttura globale ha accelerato questo percorso, ponendo l’Italia come mercato strategico per lo sviluppo dei giovani talenti e il consolidamento della rete internazionale.