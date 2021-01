"Importante è aver passato il turno". Rivedi il commento di Gattuso sulla prova del Napoli

Dopo la vittoria di Udine al 90’ in campionato, il Napoli si impone anche in Coppa Italia. La squadra di Gattuso vince 3-2 con l’Empoli e vola ai quarti di finale. L'allenatore ha commentato così la prova: "Una gara sofferta contro una squadra piena di giovani di valore. Oggi l’importante era dare minutaggio a chi finora ha giocato meno, ci teniamo questa vittoria che ci serve per domenica. Serve più equilibrio però, oggi abbiamo subìto troppe ripartenze. E possiamo migliorare in generale, abbiamo lasciato qualche punto di troppo per strada".

