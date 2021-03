Inter, 113 anni e tanti loghi diversi: la storia dello stemma dei nerazzurri

Centotredici anni di storia e tanti loghi. L’Inter ha presentato oggi il proprio nuovo stemma: un rebranding che, prevedibilmente, divide i tifosi tra chi l’apprezza e chi no. Non è una novità, ovviamente, come ricorda anche la società nerazzurra sul proprio sito ufficiale. Anzi, dal logo originale del 1908, disegnato dall’illustratore Giorgio Muggiani, il principale fondatore dell’Inter, se ne sono susseguiti di variegati: per quanto in molti casi si sia trattato di semplici rivisitazioni, in altre occasioni (al di là del periodo fascista durante quale il club si chiamava Ambrosiana) abbiamo assistito a dei veri e propri stravolgimenti. È la prima volta, questo è innegabile, che manca il dorato.