Inter, a gennaio Gosens può partite. Pedraza costa troppo, Jesus Vazquez in pole per sostituirlo

Robin Gosens può salutare l'Inter a gennaio. Il terzino, nonostante sia in ripresa, nelle gerarchie è finito dietro a Dimarco. L'ex Atalanta - scrive La Gazzetta dello Sport - vuole tornare protagonista e per questo non è da escludere un addio, definitivo o temporaneo, già a gennaio. In Germania ha tanti estimatori, ma al momento manca un'offerta concreta.

Alternative

L'Inter intanto valuta possibili alternative: il primo nome è quello di Alfondo Pedraza, ma il Villarreal spara alto (20 milioni) e non apre al prestito con diritto di riscatto. L'altro nome è quello di Jesus Vazquez del Valencia, giovane di ottime prospettive ma in difficoltà con Gattuso.