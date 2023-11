Inter, Arnautovic verso il rientro in gruppo: obiettivo Frosinone per l'austriaco

Arrivano aggiornamenti direttamente da Appiano Gentile per quel che riguarda gli infortunati di casa Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport Marko Arnautovic sta continuando ad allenarsi da solo ma dando comunque buoni segnali che fanno pensare che possa rientrare in gruppo entro la fine di questa settimana. In ogni caso l'Inter non correrà rischi e molto probabilmente non convocherà l'austriaco neanche per la gara di Champions League contro il Salisburgo, rimandando l'appuntamento alla gara contro il Frosinone prima della sosta.

Capitolo Cuadrado.

Nessuna novità rilevante invece da Juan Cuadrado, che soffre sempre per l'infiammazione al tendine achilleo che lo sta tormentando da alcune settimane. Il colombiano anche oggi ha lavorato a parte e continua a essere valutato giorno dopo giorno. Al momento non ci sono tempistiche certe per il rientro in campo del colombiano, che molto probabilmente non risponderà alla chiamata della sua Nazionale.