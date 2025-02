TMW Inter, Asllani: "Lavoriamo tanto sui corner. Martinez? Non sono sorpreso"

Kristjan Asllani, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato il successo per 1-0 dell’Inter sul Genoa: “Non era facile giocare contro di loro a cui facciamo anche i complimenti. Però siamo stati pazienti e mi fa piacere che abbiamo segnato su corner perché li proviamo tanto in settimana”.

Martinez all’esordio in campionato con voi, le sue parate sono state decisive. “È un grande portiere e lo ha dimostrato, non era facile ma ha dimostrato qualità ma non avevo dubbi. Si allena sempre bene, sono contento per lui”.

Come ti spieghi la differenza tra i due tempi?

“Nel primo non siamo stati bravi nella mobilità in mezzo al campo, nel trovare gli spazi e liberarci. Poi dovevamo stare attenti anche al loro contropiede. Nel secondo tempo invece è andata meglio”.