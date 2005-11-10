Inter, sondaggio senza esito del Cagliari per Asllani: sull'albanese si inserisce il Sassuolo

Tentativo dei neroverdi per l'ex Torino, alle prese con un risentimento muscolare e a rischio quindi per la tournée asiatica dell'Inter.

La trattativa tra Cagliari e Inter per Kristjan Asllani non registra sviluppi concreti. Nei giorni scorsi il club rossoblù aveva effettuato un nuovo sondaggio per il centrocampista albanese, ma i contatti non hanno portato all'apertura di una vera negoziazione.

Il Sassuolo si è inserito nella corsa ad Asllani

Gli spiragli per un accordo, almeno per il momento, restano limitati e la situazione è in fase di stallo. Nel frattempo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, si starebbe muovendo anche il Sassuolo, pronto a inserirsi nella corsa al classe 2002.

Intanto il centrocampista rischia di saltare la tournée

In prestito al Torino nella scorsa stagione, Asllani è alle prese con un risentimento muscolare e verrà valutato nei prossimi giorni. Manchester City, Milan e Juventus sarebbero sicuramente avversari di livello, ma è probabile che l'albanese e l'altro infortunato Massolin siano costretti a saltare i test amichevoli in Asia.