Inter, sondaggio senza esito del Cagliari per Asllani: sull'albanese si inserisce il Sassuolo
La trattativa tra Cagliari e Inter per Kristjan Asllani non registra sviluppi concreti. Nei giorni scorsi il club rossoblù aveva effettuato un nuovo sondaggio per il centrocampista albanese, ma i contatti non hanno portato all'apertura di una vera negoziazione.
Il Sassuolo si è inserito nella corsa ad Asllani
Gli spiragli per un accordo, almeno per il momento, restano limitati e la situazione è in fase di stallo. Nel frattempo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, si starebbe muovendo anche il Sassuolo, pronto a inserirsi nella corsa al classe 2002.
Intanto il centrocampista rischia di saltare la tournée
In prestito al Torino nella scorsa stagione, Asllani è alle prese con un risentimento muscolare e verrà valutato nei prossimi giorni. Manchester City, Milan e Juventus sarebbero sicuramente avversari di livello, ma è probabile che l'albanese e l'altro infortunato Massolin siano costretti a saltare i test amichevoli in Asia.