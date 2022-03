Inter, Asllani non è l'unico nome per il vice Brozovic: rimane viva l'ipotesi Villar della Roma

Sensi e Agoume possono essere le soluzioni interne che l'Inter dovrà valutare in estate per risolvere il problema del vice Brozovic. Kristjan Asllani dell'Empoli, invece, rappresenta l'idea nuova per la mediana dal mercato, ma non è l'unica. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, quella che porta al classe 2002 non è l'unica. Da tempo, infatti, i nerazzurri stanno seguendo anche Gonzalo Villar, centrocampista classe 1998 di proprietà della Roma, da gennaio in prestito al Getafe.