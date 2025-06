Ufficiale Dinamo Zagabria, l'erede di Baturina è un ex Serie A: dal Granada ecco Gonzalo Villar

vedi letture

L'esperto centrocampista spagnolo Gonzalo Villar è un nuovo giocatore della Dinamo Zagabria. Lo ha annunciato il club croato sui propri canali, specificando che il giocatore ha firmato "un contratto pluriennale": "Villar rafforzerà la concorrenza nel centrocampo della Dinamo: è un giocatore versatile, dotato sia di abilità nella creazione di gioco che di responsabilità nella fase difensiva.

Nato il 23 marzo 1998 a Murcia, ha giocato nelle nazionali giovanili spagnole e ha avuto come capitano l'ex centrocampista della Dinamo, Dani Olmo. Villar ha anche partecipato agli Europei del 2021 con la nazionale Under 21. Ha cominciato con l'Elche, debuttando nel calcio professionistico con la squadra B a 16 anni, prima di trasferirsi al Valencia. Poi l'approdo in Italia, prima con la maglia della Roma, con cui ha collezionato 64 presenze ufficiali, e poi con la Sampdoria. In mezzo un prestito al Getafe, mentre nelle ultime due stagioni ha giocato con il Granada".

Queste le parole del giocatore: "Non appena ho saputo dell'interesse della Dinamo, non ho esitato un secondo. Sono felice di essere arrivato a Zagabria e non vedo l'ora di affrontare le nuove sfide che mi attendono qui. Ho sentito molto parlare del club, visti gli ottimi risultati in Europa, e sono anche un buon amico di Raul Torrente e Dani Olmo, che mi hanno raccontato tutto della Dinamo, così come dei fantastici tifosi che seguono il club. Ci metteremo subito al lavoro. L'obiettivo più importante è riportare il titolo a Zagabria".