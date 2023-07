Inter, assalto a Lukaku con i soldi di Brozovic: incontro col Chelsea la prossima settimana?

vedi letture

È in dirittura d'arrivo l'affare tra Inter e Al Nassr per Marcelo Brozovic: la cessione, come vi abbiamo raccontato in serata, frutterà al club di Zhang 18 milioni di euro, cinque in meno rispetto a quelli pattuiti con i sauditi nei giorni scorsi.

Con questo tesoretto, si legge su Gazzetta.it, i nerazzurri daranno l'assalto a Romelu Lukaku, cercando di trovare un'intesa per l'acquisto del belga in un incontro con il Chelsea che dovrebbe andare in scena la prossima settimana.