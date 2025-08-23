Napoli, Oriali: "Inter superiore a tutte le altre. Non sarà facile sostituire Lukaku"

Gabriele Oriali, club manager del Napoli, ai microfoni di DAZN ha parlato così prima della sfida contro il Sassuolo. "Non posso dare una risposta sul mercato, abbiamo un direttore sportivo che si occupa del mercato. Ci dispiace per Lukaku, è un giocatore decisivo e determinante per noi. E' un grande riferimento in campo e fuori per tutti noi, sostituirlo non sarà facile. La società farà tutto il possibile, ci proverà anche se non sarà facile".

Su De Bruyne?

"Non lo avevo mai visto da vicino, lo ritenevo uno dei centrocampisti del mondo. Vederlo da vicino è uno spettacolo, ha una visione di gioco e delle idee che sono anche un pochino oltre e a volte nemmeno le capisci. E' di un altro livello".

Sarà ancora corsa Scudetto con l'Inter?

"Paragoniamo pure ad un GP di F1, in griglia c'è solo una squadra che è l'Inter che è superiore a tutte le altre. Il nostro obiettivo è crescere e migliorarci per rimanere nella coppa che conta".