Inter, attacco in crisi e si torna su Zapata. Anche se il preferito resta il costoso Scamacca

vedi letture

L'attacco dell'Inter è entrato in crisi e Duvan Zapata può essere l'antidoto in vista della prossima stagione: secondo il Corriere dello Sport il suo nome può tornare d'attualità dopo l'assalto fallito dell'estate scorsa, quando arrivò Correia dopo una lunga corte a Thuram. L'ex Samp e Napoli tuttavia non è la prima scelta dalle parti della Pinetina, perché il preferito di Marotta e Ausilio resta Scamacca, considerato il futuro centravanti della Nazionale nonché l'elemento sul quale fondare per diversi anni la squadra. Resta però da trovare una (complicata) quadra economica col Sassuolo, ed ecco ritornare in pista il colombiano dell'Atalanta.