Inter, Ausilio è partito alla volta di Tokyo. Domani vertice di mercato con Inzaghi e Marotta

Continua in casa Inter il tira e molla sull'arrivo di Yann Sommer, obiettivo numero uno per il rafforzamento di un reparto che ha perso in poche settimane Onana. Handanovic e Cordaz. Inzaghi si è rassegnato ad affrontare la tournée giapponese senza il titolare: tenuto conto anche della necessità di effettuare le visite mediche, la sensazione è che possa avere Sommer soltanto al rientro dal Giappone.

Domani vertice di mercato con Marotta, che sarà collegato da remoto

Sarà certamente così per il nuovo attaccante, quello che dovrà prendere il posto di Lukaku. La differenza, rispetto, al portiere è che ancora non c’è stata una scelta definitiva sul nome. Tutto lascia credere, però, che il prossimo week-end possa essere decisivo. Ausilio, rivela il Corriere dello Sport oggi, raggiungerà la squadra a Tokyo e, a quel punto, andrà in scena il vertice decisivo, con Marotta collegato dall’Italia.