TMW Piero Ausilio lascerà l'Inter, quale futuro? In Premier è il grande obiettivo del Tottenham

Le offerte non mancheranno per il direttore sportivo italiano, che nei prossimi mesi saluterà il club nerazzurro dopo 28 anni di colpi e successi

Dopo 28 anni, Piero Ausilio è pronto a lasciare l’Inter. Questa volta, a differenza delle tante occasioni in cui il direttore sportivo nerazzurro è stato considerato ai saluti, magari per qualche sirena estera, sembra che i tempi siano davvero e clamorosamente maturi. Si può chiudere un’era, per il club di Viale della Liberazione, e se ne può aprire un’altra per il dirigente di Cinisello Balsamo, il cui contratto - è bene ricordarlo - è in scadenza alla fine di questo campionato, anche se potrebbe essere risolto prima del suo termine naturale.

Tra le società che più si sono interessate al futuro di Ausilio, nelle ultime settimane, c’è, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Tottenham. La società londinese ha un forte e radicato feeling con il calcio italiano: in tempi recenti sono passati da lì, per citare altre due eccellenze, Antonio Conte e Fabio Paratici, oggi in panchina c’è Roberto De Zerbi.

Un allenatore, il bresciano, che Ausilio non ha mai nascosto di stimare e che in passato avrebbe voluto portare all’Inter. Potrebbe essere la volta buona per lavorare insieme, nel campionato più ricco e competitivo al mondo, la Premier League. Ipotesi legate al futuro: per ora è ancora da formalizzare il clamoroso addio all’Inter, e non mancano certo altre sirene per uno dei dirigenti sportivi più apprezzati, in Italia e all’estero, basti pensare alle tante lusinghe ricevute negli ultimi anni - e fin qui rimaste inascoltate, adesso si vedrà - da un mondo altrettanto ricco quanto quello del calcio arabo.