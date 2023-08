Inter, ballottaggio in attacco per Inzaghi: Arnautovic insidia Thuram per un posto dal 1'

La sfida di Cagliari si avvicina. Lunedì sera, calcio d'inizio alle 20.45, l'Inter scenderà in campo alla Unipol Domus per dare continuità al successo casalingo con il Monza. Di fronte però ci saranno i rossoblu di Claudio Ranieri che nella prima giornata hanno bloccato il Torino fra le mura amiche pareggiando per 0-0. Mister Simone Inzaghi sta ultimando le prove per il monday night e ci sarebbero diversi dubbi di formazione specialmente per quanto riguarda l'attacco.

Arnautovic insidia Thuram

Il ballottaggio principale, se non l'unico, riguarda quindi il reparto offensivo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Marko Arnautovic insidierebbe Marcus Thuram per un posto al fianco di Lautaro Martinez. L'ex Bologna ha disputato un ottimo spezzone contro i brianzoli di Palladino e chissà che non venga confermato in terra sarda.