Ufficiale
Novara, risoluzione consensuale del contratto con Gracien Deseri
TUTTOmercatoWEB
Addio in casa Novara. Ecco la nota appena diffusa dal club piemontese:
"Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Gracien Deseri per la risoluzione consensuale del contratto".
Il terzino italo-congolese saluta, dunque, il club azzurro dopo una sola stagione. Approdato la scorsa estate al 'Piola' dal Genoa nella passata stagione è stato ceduto in prestito alla Cairese in Serie D, dove ha collezionato 10 presenze e 1 assist.
Altre notizie Serie C