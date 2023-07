Inter, Balogun obiettivo numero uno per l'attacco. Ma l'Arsenal dice no alla prima offerta

L'Inter continua la sua ricerca forsennata di un rinforzo in attacco dopo che la storia con Romelu Lukaku si è conclusa nel peggiore dei modi. Tanti i giocatori sondati dal club nerazzurro, ma tra tutti il nome che torna più spesso è quello di Folarin Balogun. Come riportato dal Daily Express, l'Arsenal avrebbe rifiutato un'offerta da circa 35 milioni di euro per il calciatore statunitense. I Gunners hanno invitato il club nerazzurro a incrementare la proposta per accaparrarsi il calciatore, che intanto resta in attesa di risolvere il rebus relativo al proprio futuro.

Nuovo contatto a breve

Balogun rappresenta tra l'altro un profilo maggiormente futuribile vista la giovane età (classe 2001), fattore che invece non avrebbero altri calciatori come Alvaro Morata. Serve ancora però un piccolo sforzo per arrivare ai 40 milioni richiesti dall'Arsenal, magari con l'inserimento di bonus facilmente raggiungibili. Nelle prossime ore è probabile un nuovo contatto tra le parti, forse decisivo.