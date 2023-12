Inter, Bastoni fa partire il conto alla rovescia: salta Napoli, punta l'Udinese

vedi letture

La foto dell'allenamento e l'emoji di una clessidra. Alessandro Bastoni fa partire il conto alla rovescia per il suo rientro in campo, che però non avverrà nel weekend. Il difensore dell'Inter, difatti, ha lavorato anche oggi a parte rispetto al gruppo guidato da Simone Inzaghi e, come da previsioni, salterà la trasferta del Maradona contro il Napoli.

Punta l'Udinese. L'obiettivo dell'azzurro, come da previsioni iniziali post infortunio, resta la gara contro i bianconeri friulani, in programma a San Siro nel turno di campionato dell'Immacolata.

Pavard a fine mese. Continua il suo percorso di recupero anche il difensore francese. Nel caso dell'ex Bayern Monaco, l'orizzonte per il rientro rimane quello di fine mese: possibile possa essere a disposizione di Inzaghi già in Coppa Italia contro il Bologna, ma ovviamente ci sono ancora diverse valutazioni da fare, anche considerando i tanti impegni in programma a cavallo di Natale.