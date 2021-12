Inter, Bastoni: "Scudetto un'emozione grande, speriamo di ripeterci"

Intervistato da Inter TV, Alessandro Bastoni ha parlato dopo la sfida vinta contro il Torino. "Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, come sempre contro le squadre di Juric. Siamo contenti di aver preso i tre punti, l'abbiamo affrontata con il giusto piglio altrimenti saremmo andati in difficoltà".



Quanto conta questa vittoria?

"Era molto importante, sapevamo il coefficiente di difficoltà della gara. Le squadre di Juric danno fastidio e sono sempre messe in campo alla grande. Siamo stati bravi noi. Dopo un inizio un po' così in campionato, siamo stati bravi a parlarci e a capire le difficoltà, sistemando le cose. Penso si sia visto in questi 2 mesi".

Il momento più bello del 2021?

"Vincere lo scudetto è stata un'emozione grande, l'Europeo pure. Speriamo di ripetersi e vincere il più possibile".