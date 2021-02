Inter, Bastoni: "Stasera è importante a prescindere dai risultati di ieri. Lazio forte in attacco"

Intervistato da Inter TV a pochi minuti dal match contro la Lazio, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni presenta così il match: “Sicuramente conosciamo il peso di questi tre punti, ma era importante anche prima dei risultati di ieri - ha esordito -. Siamo consapevoli che ci rimane il campionato e dobbiamo vincerle tutte per portare a casa il nostro obiettivo. Che gara dobbiamo aspettarci? La Lazio credo non sia facile da affrontare per nessuno, ha dimostrato in Italia e in Europa di giocare un bel calcio e di potersela giocare con tutti. Sarà una gara difficile, lorohanno tanti giocatori di qualità ma proveremo a fermarli per vincere la partita. La Lazio ha un bagaglio offensivo molto molto pericoloso come tutta la squadra, sarà sicuramente una partita complicata".