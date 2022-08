Inter-Bayer, stallo su Gosens: il giocatore ha parlato con Inzaghi che l'ha rassicurato sull'impiego

L'edizione tedesca di Sky Sport aggiorna sulla situazione relativa a Robin Gosens, con ovvio riferimento alla trattativa fra Inter e Bayer Leverkusen. Dello dello stallo attuale che vi abbiamo raccontato in giornata, secondo l'emittente l'operazione non è ancora saltata ma comunque di difficile realizzazione.

L'Inter dirà sì solo di fronte ad un prestito con obbligo di riscatto, il Bayer al momento si è fermato al prestito oneroso con diritto. Lo stesso Gosens sarebbe pessimista in merito alla possibile fumata bianca e nella giornata di oggi avrebbe avuto un colloquio diretto col tecnico Simone Inzaghi il quale lo avrebbe rassicurato sulle sue possibilità di impiego in caso di permanenza in nerazzurro.