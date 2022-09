Inter-Bayern, le formazioni ufficiali: esordio da titolare per Onana. Out De Vrij e Barella

Dimenticare il derby, partire forte in Champions League. È questo l'obiettivo dell'Inter, che stasera ospita il Bayern Monaco a San Siro. I tedeschi sono tra i favoriti per la vittoria finale della competizione e non lo nascondono, i nerazzurri affrontano il girone della morte col rischio di essere terzo incomodo. Ma fra i due litiganti, si sa, spesso il terzo gode. Si parte: calcio d'inizio alle 21, di seguito le formazioni ufficiali.

Simone Inzaghi rischia e cambia. Esordio fra i pali per Onana, a centrocampo fuori Barella: scelta iper-offensiva con Mkhitaryan e Calhanoglu ai fianchi di Brozovic. Turno di riposo per De Vrij: Skriniar scala al centro, il braccetto di destra lo farà D’Ambrosio.

Julian Nagelsmann scioglie in favore di Sané l'unico vero dubbio di formazione. Il tedesco giocherà sulla trequarti con Muller e Coma alle spalle di Mane, solo panchina per Sané e Musiala. Si riforma la coppia De Ligt-Hernandez al centro della difesa.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer, Coman, Müller; Sané, Mané. Allenatore: Julian Nagelsmann.