Jacobelli: "Rino il Rigeneratore. Gattuso è l'autentico valore aggiunto della Lazio"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Xavier Jacobelli ha parlato del successo di ieri sera della Lazio sul Venezia: "Lassù, prima in classifica con la Roma e l’Inter, c’è la Lazio e ci sta con pieno diritto - ha esordito -. Cinque partite, 4 vittorie, 1 pareggio, 8 gol fatti, 3 al passivo, 13 punti come mai ne aveva contati nella sua storia dopo 5 turni.

Il successo di Venezia porta in calce gli autografi di Zaccagni, gran capitano a segno dopo 21 partite e punto di riferimento assoluto; di Noslin, letteralmente ritrovato e della saracinesca Mandas".

Gennaro Gattuso è quindi "l’autentico valore aggiunto della Lazio, per il polso e la sagacia con cui la guida; perché le ha insegnato a soffrire quando deve soffrire e ad uscire alla distanza quando deve uscire alla distanza. Rino il Rigeneratore ha recuperato alla causa Mandas, nove mesi fa spedito in prestito al Bournemouth senza collezionare una presenza; Noslin, tornato l’attaccante in formato Verona, tanto per intenderci, e capace di segnare uno splendido gol di testa per bissare l’acuto con il Milan; Nuno Tavares - ha concluso - che va avanti e indietro sulla fascia come se non dovesse fermarsi mai"