Inter, Brozovic in scadenza nel 2022: il giocatore vorrebbe 6 milioni a stagione

In casa Inter tiene banco la questione relativa al futuro di Marcelo Brozovic, centrocampista in scadenza nel 2022. Come riportato da Gazzetta.it, la trattativa per il rinnovo non si preannuncia semplice: il calciatore guadagna 3,5 milioni di euro a stagione e, complice l’ottimo Europeo fin qui, è finito sui taccuini di diversi club. Senza contare che il contratto firmato da Hakan Calhanoglu (4,5 per tre anni) ha convinto il croato di meritare di più. Il giocatore vorrebbe arrivare a 6 milioni l’anno. Possibile che se ne possa parlare alla fine dell’Europeo. L’Inter non vorrebbe privarsene, dunque è lecito aspettarsi un incontro a metà strada tra le parti.