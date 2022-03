Inter, Caicedo sempre fuori forma: Inzaghi spera di recuperarlo per il finale di campionato

Felipe Caicedo è praticamente un oggetto misterioso in casa Inter, con Simone Inzaghi che lo ha utilizzato appena 5 minuti dal giorno del suo arrivo in nerazzurro a gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport l'ex Lazio sta continuando ad allenarsi alla Pinetina e in questi mesi fondamentali il tecnico dell'Inter spera che ritrovi la sua verve, e che la zona Caicedo diventi decisiva anche con la maglia dell'Inter.