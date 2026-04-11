Inter, Calhanoglu spiega il gol alla Roma: "Chi critica Svilar provi a stare in porta. E sul Como..."

"Ma non è stata la mia rete più bella. Il tiro contro il Verona era più angolato". Parola di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter, contattato dall'edizione odierna de La Repubblica, ha raccontato il gol realizzato contro la Roma domenica scorsa: "Capisco che Bastoni non riesce a crossare e mi metto in posizione. Zielinsi mi vede e me la passa. Controllo che non ci sia nessuno dietro, sposto la palla avanti e calcio".

In occasione di quel gol c'è anche chi se la prende con Svilar che sembra non essere partito a tempo con la conclusione ma il calciatore turco lo difende: "A chi lo critica, do un consiglio: provi lui a stare in porta e vediamo se la parata. La palla cambia direzione dopo che il portiere ha spostato il peso. E’ un effetto che cerco, colpendo da sotto".

E domani sera c'è il Como, partita molto difficile: "E’ una buona squadra, costruita bene. Dovremo stare attenti e fare il nostro gioco". Al "Sinigaglia" mancherà Lautaro Martinez, infortunatosi ieri: "Quando non c’è manca, sia perché segna tanto ed è sempre pericoloso, sia per la personalità. Ma in spogliatoio non c’è solo lui, ci sono anche altri con grande esperienza e carisma. Sommer, Akanji, Acerbi".