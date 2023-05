Inter, che farà Lukaku? L'entourage: "È in finale di Champions... Decidiamo a fine stagione"

La decisione sul futuro di Romelu Lukaku non arriverà prima della finale di Istanbul. Il centravanti belga, come noto, è in prestito all'Inter dal Chelsea: dopo una prima parte di stagione complicata, i suoi numeri sono nettamente migliorati in questo 2023 e dai nerazzurri è arrivata una decisa apertura a ridiscutere il prestito, magari su base economiche meno onerose rispetto a quello attuale.

Parla l'entourage. Il Telegraph, in edicola oggi nel Regno Unito, riporta anche le parole di Michael Yormark, presidente della Roc Nation Sports International, l'agenzia che fa riferimento a Jay-Z e che cura gli interessi, soprattutto extra-calcistici, di Lukaku: "Romelu è in finale di Champions League. Quando la stagione finirà, ci siederemo e vedremo quali opportunità ci saranno. Al momento, siamo contenti che stia bene e stia giocando bene, le decisioni arriveranno a stagione finita".