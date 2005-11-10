Inter, Chivu su Diouf: "L'obiettivo è 80 minuti di grande qualità, non 60"
L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese. Si parte dalle condizioni di alcuni singoli come Dimarco e Spence: "Dimarco? Oggi si è allenato ed è a disposizione del gruppo. Spence è nel processo di riatletizzazione e quindi non ci sarà domani, poi vedrete il resto dai convocati", ha spiegato.
Da Diouf a Calhanoglu
Spazio anche al buon rendimento di Andy Diouf,: "Sto cercando di mettere tutti in condizione prima possibile. L'obiettivo è arrivare a 80 minuti di grande qualità, invece di 60. Vale per lui e anche per gli altri. Soprattutto per un quinto, più dura e meglio è. E' un giocatore che ha questa spensieratezza e questa personalità nel cercare uno contro uno. E questo destabilizza, è dura affrontarlo senza raddoppi. Ci dà soluzioni in più. Poi ci saranno momenti in cui serviranno altre cose. Ma Diouf si è messo a disposizione, possiamo rimproverargli nulla. Siamo felici della sua crescita".
Chiosa su Calhanoglu: "C'è una gestione diversa per Calhanoglu, è sempre uscito dopo un'ora? Lui ha fatto il Mondiale, è andato al Mondiale da infortunato. Le ultime partite con l'Inter le ha saltate, se non sbaglio l'ultima è stata la semifinale di Coppa Italia con il Como. Lui è andato al Mondiale con problemi fisici. Ha giocato due partite al Mondiale e poi ha avuto un mese di vacanza. Sappiamo quante critiche hanno avuto lui e la Turchia. Dobbiamo mettere tutti i giocatori in condizione, vale anche per lui".