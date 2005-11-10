Inter, Chivu su Diouf: "L'obiettivo è 80 minuti di grande qualità, non 60"

L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro l'Udinese, parlando anche dei singoli

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese. Si parte dalle condizioni di alcuni singoli come Dimarco e Spence: "Dimarco? Oggi si è allenato ed è a disposizione del gruppo. Spence è nel processo di riatletizzazione e quindi non ci sarà domani, poi vedrete il resto dai convocati", ha spiegato.

Da Diouf a Calhanoglu

Spazio anche al buon rendimento di Andy Diouf,: "Sto cercando di mettere tutti in condizione prima possibile. L'obiettivo è arrivare a 80 minuti di grande qualità, invece di 60. Vale per lui e anche per gli altri. Soprattutto per un quinto, più dura e meglio è. E' un giocatore che ha questa spensieratezza e questa personalità nel cercare uno contro uno. E questo destabilizza, è dura affrontarlo senza raddoppi. Ci dà soluzioni in più. Poi ci saranno momenti in cui serviranno altre cose. Ma Diouf si è messo a disposizione, possiamo rimproverargli nulla. Siamo felici della sua crescita".

Chiosa su Calhanoglu: "C'è una gestione diversa per Calhanoglu, è sempre uscito dopo un'ora? Lui ha fatto il Mondiale, è andato al Mondiale da infortunato. Le ultime partite con l'Inter le ha saltate, se non sbaglio l'ultima è stata la semifinale di Coppa Italia con il Como. Lui è andato al Mondiale con problemi fisici. Ha giocato due partite al Mondiale e poi ha avuto un mese di vacanza. Sappiamo quante critiche hanno avuto lui e la Turchia. Dobbiamo mettere tutti i giocatori in condizione, vale anche per lui".