Inter, clausole e costi alti: ping pong di contratti tra Milano e Londra per Lukaku

Nella giornata di ieri, Inter e Chelsea hanno continuato a scambiari le bozze degli accordi per il passaggio di Romelu Lukaku in Blues, ma a causa delle tante clausole, del costo dell'operazione e della necessità di passare prima tutto al vaglio anche della proprietà in Cina, non è detto che si risolva tra oggi e domani. Intanto Big Rom attende a Montecarlo il via libera per tornare a Londra e provare a mettersi a disposizione per la partita inaugurale della Premier League contro il Crystal Palace di sabato prossimo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.