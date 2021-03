Inter, Conte: "Mai avuta grande abbondanza, ora me la godo. Anche Pinamonti sarà utile"

vedi letture

Durante l'intervista di oggi ai microfoni di Sky, Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha commentato il momento del grande protagonista di giornata, il cileno Alexis Sanchez: "Ho parlato ieri di lui, non ne parlo oggi dopo una doppietta. E' in una situazione psicofisica in cui non lo abbiamo mai avuto, Bravo lui a lavorare e bravi noi con tanta pazienza. Sa benissimo che solo il lavoro l'ha riportato ad alti livelli. Ora anche Lukaku e Lautaro sanno che dietro c'è Sanchez, e questo è importante per noi. Non dimentichiamo che per lunghi tratti abbiamo avuto solo Lautaro e Lukaku, Pinamonti ha futuro ma deve sfruttare quest'anno per crescere ed essere sempre più forte. Avere la possibilità di scegliere mi fa stare più tranquillo, sono tutti coinvolti".

Rileggi l'intervista integrale del tecnico dell'Inter, Antonio Conte.