Inter, Conte: "Napoli squadra da Scudetto, ma stasera siamo stati sfortunati"

Antonio Conte ha commentato così ai microfoni di Inter TV il match pareggiato oggi contro il Napoli: "Sono punti molto importanti, abbiamo affrontato una squadra difficile - ha esordito l'allenatore nerazzurro -. La considero una della squadre più forti, era tra le candidate per vincere lo scudetto. Siamo anche stati sfortunati, siamo venuti qui per vincerla. Ma al tempo stesso se non puoi vincere gli scontri diretti non devi perdere. Inter sempre in controllo? Questo mi dà più soddisfazione ed è una cosa che ho riscontrato anche io - ha assicurato Conte -. C’è soddisfazione, abbiamo dimostrato solidità mentale e non solo calcistica. Per vincere bisogna avere solidità mentale, la testa deve rimanere sul pezzo sia in caso di situazioni positive che negative. I ragazzi hanno fatto uno step importante. Nel momento in cui siamo balzati in testa alla classifica ho detto che non dipendiamo da nessuno, c’è poco da guardare o sperare. L’ho detto ai ragazzi appena siamo andati in testa alla classifica. Abbiamo accelerato, stiamo guardando sopra noi stessi. Non dobbiamo guardare quello che fanno gli altri, dobbiamo avere il piede sempre sul pedale dell’acceleratore".