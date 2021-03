Inter, Conte sul Parma: "Ci ha sempre creato difficoltà, non dovremo dar loro spazio"

Intervenendo in conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Antonio Conte parla così in vista del posticipo di domani, quando i nerazzurri saranno impegnati a Parma: "Ci aspettiamo una gara difficile, in questo anno e mezzo che guido l'Inter il Parma ci ha sempre creato problemi, abbiamo visto solo una volta. La classifica è pesante, ma hanno elementi di esperienza, giocatori di qualità e veloci, e un ottimo tecnico come D'Aversa. Servirà il giusto approccio e l'attenzione che l'impegno richieste, dovremo essere bravi a non concedergli spazi dove possono fare male con la loro velocità".