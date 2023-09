Inter, contro l'Empoli torna Calhanoglu: nerazzurri più al sicuro con il turco in regia

L'Inter ritrova il suo punto di riferimento in mezzo al campo. Dopo l’affaticamento muscolare che lo ha escluso dal debutto in Champions League contro la Real Sociedad, Hakan Calhanoglu riprenderà il timone dell’Inter domani a Empoli, per ridare qualità e idee alla fase offensiva nerazzurra e toccare quota 100 gare in nerazzurro.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il turco è ormai un giocatore imprescindibile per Inzaghi che lo ha "inventato" regista. Un’idea nata per necessità, diventata poi la chiave per la scalata europea dei nerazzurri nell’ultima stagione di Champions. Leader tecnico e carismatico, Calha è ormai un punto di riferimento indispensabile negli ingranaggi nerazzurri: ha fatto passi da gigante nelle letture preventive e nei movimenti difensivi, mantenendo lucidità e qualità nelle giocate nella metà campo avversaria. Con Calhanoglu in campo e in cabina di regia, l’Inter muove più velocemente palla, arriva prima a ridosso dell’area avversaria e ha una soluzione in più per sbloccare la gara anche da fuori area.