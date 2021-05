Inter, da Vidal a Eriksen: quattro esuberi per risparmiare 40 milioni di ingaggi

L'Inter pensa a 4 esuberi per abbassare in modo considerevole il monte ingaggi in vista della prossima stagione. In cima alla lista dei partenti ci sono Vidal e Sanchez, con il primo che era stato acquistato per fare la differenza salvo poi disputare una stagione al di sotto delle aspettative e il secondo che ha un contratto molto oneroso a fronte di un rendimento altalenante. Oltre ai due cileni però, ci sono anche Eriksen e Perisic che seppur protagonisti dello scudetto, vengono considerati cedibili perché idealmente non perfetti per il gioco di Conte. Se i nerazzurri dovessero riuscire a cederli tutti e 4, risparmierebbero 25 milioni netti, che al lordo, considerando anche il decreto crescita, sarebbero ben 40 milioni in meno rispetto all'attuale monte stipendi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.