Inter, dal Portogallo: anche l'Eintracht Francoforte sulle tracce di Lazaro

È un altro elemento che ad oggi viene considerato ai margini del progetto, Valentino Lazaro infatti si sta allenando agli ordini di Simone Inzaghi in queste giorni, ma attende certezze sul suo futuro, che a meno di stravolgimenti sarà lontano da Milano. Dal Portogallo A Bola parla di un forte interesse del Benfica sull’austriaco, che offrirebbe 2 milioni per il prestito oneroso con il riscatto fissato a 12. Nelle ultime ore però sembra essersi inserito anche l’Eintracht Francoforte, che sta valutando di riportare Lazaro in Germania.