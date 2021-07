Inter, dall'Inghilterra: nella shortlist di Marotta e Ausilio c'è anche il laterale Benjamin Mendy

Benjamin Mendy nel mirino dell'Inter. A scriverlo è il Manchester Evening News, secondo il quale i nerazzurri avrebbero inserito il profilo del laterale del Manchester City nella loro shortlist estiva. Dopo gli addii di Ashley Young e Achraf Hakimi, la Beneamata cerca rinforzi sugli esterni e tra gli obiettivi, almeno a detta del tabloid inglese, c'è anche il mancino francese ex Monaco.

Mendy non è certo l'unica pista di mercato che porta in Premier League, visto che l'Inter sta lavorando da giorni anche per Hector Bellerin dell'Arsenal.