Inter, Dimarco torna all'Inter per restare. A meno di offerte irrinunciabili

vedi letture

Federico Dimarco, 5 gol e 5 assist in 35 presenze con l'Hellas Verona, tornerà all'Inter per restare. Ne è sicura Gazzetta.it che spiega che l'esterno 23enne farà il ritiro con Simone Inzaghi. Il giocatore gode della sua stima, può giocare sia nei tre dietro che come esterno dei cinque in mezzo e il suo ingaggio è adatto per le casse della società. Il suo futuro, a meno di offerte irrinunciabili, sarà ad Appiano.