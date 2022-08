Inter, Dimarco: "Vittoria sofferta, ma meritata. Però dobbiamo chiudere subito queste gare"

Anche Federico Dimarco ha parlato a DAZN dopo la vittoria in casa del Lecce arrivata all'ultimo respiro: “Questa è una vittoria sofferta, ma meritata perché abbiamo creato tanto. Era importante iniziare bene il campionato con questi tre punti. Il primo gol è uno schema su cui lavoriamo già dallo scorso anno, l’abbiamo visto tante volte e ci è riuscito anche questa sera. Esterno o centrale? Dipende dalle partite, ci sono momenti in cui serve più spinta anche dal basso, mentre altre in cui posso fare il quinto di centrocampo. Una squadra come la nostra deve chiudere subito queste gare, non arrivare all’ultimo secondo. Lo scorso anno ci è capitato alcune volte e le pareggiavamo, mentre oggi abbiamo vinto. Più forti dello scorso anno? Lo dirà il campo”.