Inter, domani Cda straordinario. Bc Partners avanza, Zhang aggiornerà sulle vicende societarie

Per la giornata di domani, spiega il Corriere dello Sport, l’Inter ha convocato un Consiglio d'Amministrazione straordinario per fare un focus sulle ultime vicende societarie. Steven Zhang sarà collegato in video call dalla Cina e i temi riguarderanno l’attualità di casa nerazzurra. Per questo, scrive il quotidiano, sarà inevitabile discutere anche delle intenzioni future di Suning per quel che riguarda la gestione del pacchetto di maggioranza del club. Le ultime indiscrezioni in tal senso parlano di una trattativa con Bc Partners e di una due diligence che sta procedendo in maniera spedita e per questo esiste addirittura l’ipotesi di una cessione delle quote di maggioranza a stretto giro di posta, secondo alcune ipotesi addirittura entro un paio di mesi.