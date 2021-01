Inter, domani la risonanza magnetica di Lukaku: non è da escludere la sua presenza con la Samp

Le condizioni fisiche di Romelu Lukaku tengono in apprensione Antonio Conte e tutti i tifosi dell'Inter ma non sarà quella di oggi la giornata nella quale verranno comunicate le sue condizioni fisiche in vista della partita contro la Sampdoria. Il belga ha svolto in mattinata un lavoro personalizzato e domani si sottoporrà alla risonanza magnetica che scioglierà i dubbi. Secondo quanto riportato da Sky Sport non è da escludere la sua partenza per Genova, visto che l'infortunio non sembra essere grave.