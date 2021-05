Inter, dopo l'ultima con l'Udinese il summit per decidere il futuro di Conte

vedi letture

Il futuro di Antonio Conte tema caldo dell’Inter che si appresta ad affrontare la Juventus. Il tecnico salentino, come accaduto prima della Roma, non parlerà in conferenza stampa ma solo alla tv ufficiale nerazzurra. Arriverà poi il momento dell’inevitabile confronto con la società: secondo il Corriere dello Sport, dopo la gara contro l’Udinese, ultima giornata di un campionato già vinto dall’Inter. Sarà quello il momento in cui sedersi a tavolino e capire se ci sono i presupposti per andare avanti, sia per Conte che per gli altri protagonisti (da Marotta ad Ausilio) del tricolore.