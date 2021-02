Inter, due gol per la finale? I nerazzurri non segnano all'Allianz Stadium dal gennaio 2015

Ancora 45 minuti per sperare nella qualificazione alla finale di Coppa Italia per l'Inter, che dovrà però segnare almeno due gol per sperare di staccare il pass per l'ultimo atto della competizione, visto il 2-1 dell'andata a San Siro per i bianconeri e lo 0-0 nel primo tempo della sfida dell'Allianz Stadium. Gli ultimi precedenti però non sorridono ai nerazzurri che nelle ultime 6 gare disputate a Torino non hanno mai segnato. L'ultima rete risale infatti al gennaio 2015 e fu segnata da Mauro Icardi, nell'1-1 della sfida di campionato.