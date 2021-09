Inter, Dzeko certezza con la Samp: al suo fianco tutto fa pensare a Sensi dopo il forfait azzurro

Salutata la nazionale per infortunio (ma "nulla di che"), Stefano Sensi dovrebbe partire da titolare nella prossima di campionato dell'Inter. Secondo il Corriere dello Sport, tutto fa pensare che l'ex Sassuolo giocherà nuovamente dal primo minuto al fianco di Edin Dzeko nell'attacco che Simone Inzaghi schiererà contro la Sampdoria. Scelta quasi obbligando, fisico permettendo: Lautaro e Correa, al rientro dalla nazionale, andranno al massimo in panchina, mentre Alexis Sanchez non è ancora abile e arruolabile.