Inter, Eriksen ancora tra i potenziali esuberi. Vidal e Sanchez col futuro in bilico

L'Inter si fa i conti in tasca in vista di un mercato che sicuramente non sarà esplosivo a causa delle casse societarie tutt'altro che piene. Un big dovrà essere ceduto, con i nerazzurri che però non intendono assolutamente privarsi di colonne portanti come Lukaku, Bastoni e Barella per esempio. Ma nemmeno giocatori come Lautaro Martinez, De Vrij, Skriniar, Hakimi o Brozovic, anche se quest'ultimo è in scadenza nel 2022. Tra i potenziali cedibili c'è Eriksen, che nonostante la seconda parte di stagione all'altezza delle aspettative, ha molto mercato in Premier e ha un contratto pesante. Poi verranno fatte valutazioni anche su giocatori importanti ma non indispensabili come Vidal e Sanche, entrambi potenzialmente in uscita ma di difficile collocazione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.