Inter, Eriksen non ascolta i rumors e prova a convincere Conte: possibile nuova chance sabato

Christian Eriksen vuole convincere in tutti i modi mister Antonio Conte. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport di oggi, anche ieri il fantasista danese ha dato prova di grande professionalità e forza di volontà: due gol nell'allenamento condiviso con la Pro Sesto (Serie C) e ancora tanta determinazione nel provare a conquistarsi un posto nell'Inter. Nonostante le tante voci di mercato e lo scarso feeling col tecnico, l'ex Tottenham non ha ancora ammainato bandiera bianca e, a detta della rosea, sabato in casa dell'Udinese potrebbe guadagnarsi così una nuova occasione.