Inter, Eriksen sarà il "nuovo" Luis Alberto di Inzaghi. Qualità e massima libertà in campo

Vita nuova per Christian Eriksen all'Inter con l'arrivo di Simone Inzaghi. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport il danese può pensare a un ambizioso futuro da Luis Alberto: sarà il centrocampista di qualità e grana fina che porta palla e tira in porta. Si passa da giocate altamente codificate a una maggiore libertà sul campo, con l'ex Tottenham che dopo aver sofferto per adattarsi ai dettami tattici di Conte è poi decollato, ma con il nuovo allenatore può ritrovare altre caratteristiche che lo avevano reso uno dei migliori centrocampisti della Premier League.