Inter, gennaio senza squilli. Palacios rimane, non sono previsti nuovi arrivi in difesa

vedi letture

Come di consueto, dovrebbe essere un mercato di riparazione molto tranquillo in casa Inter, che al più si concentrerà sulle uscite, a meno di occasioni particolarmente invitanti. Una delle situazioni da monitorare riguarda Arnautovic: l'attaccante austriaco, poco utilizzato, potrebbe lasciare i nerazzurri se si trovasse una soluzione adeguata. Torino o Bologna alcune delle ipotesi circolate negli ultimi giorni. La società non opporrebbe resistenza alla sua cessione, peraltro una volta completata la fase campionato della Champions League l'attaccante, in caso di permanenza, potrebbe comunque dovere cedere il posto nella lista UEFA a Joaquin Correa. Il Tucu ha infatti riguadagnato spazio nelle gerarchie nerazzurre anche per le sue caratteristiche diverse dagli altri compagni di reparto.

No a rinforzi difensivi, c'è fiducia nella rosa e Acerbi non preoccupa

Per quanto riguarda la difesa, non desta preoccupazione la condizione di Francesco Acerbi. Il difensore sta lavorando per tornare al top in vista della Supercoppa Italiana e non è previsto alcun intervento sul mercato per rinforzare il reparto arretrato. La fiducia nella rosa attuale è totale, e la dirigenza non intende alterare gli equilibri consolidati nello spogliatoio.

Infine la situazione di Tomas Palacios. Il giovane difensore argentino, che sta crescendo come braccetto di sinistra, è considerato promettente ma ancora acerbo dalla dirigenza e da Simone Inzaghi. Il club non intende comunque mandarlo in prestito a gennaio, preferendo monitorarne lo sviluppo a Milano.