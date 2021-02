Inter-Genoa, Ballardini come Conte? Ranocchia: "Non so, sono passati tanti anni..."

vedi letture

Il difensore nerazzurro Andrea Ranocchia ha parlato a InterTV prima della partita casalinga contro il Genoa: "L’abbiamo preparata nel miglior modo possibile. Oggi però c’è da dimostrarlo in campo e dobbiamo vincere continuando a fare ciò che stiamo facendo per restare lassù".

Non sarà facile fare gol al Genoa, che gara si aspetta?

"Sono in un ottimo stato di forma, una squadra in salute che sta bene e in fiducia, uscita da una situazione complicata. Sicuramente cercheranno di fare la loro partita ma noi dobbiamo continuare a fare quello che dobbiamo a fare quello che stiamo facendo con umiltà e rispetto nei confronti di una buona squadra".

Ha lavorato con Ballardini, ci sono punti di contatto con Conte?

"Sono stato con Ballardini tanti anni fa e per poco tempo, non ho avuto il tempo di instaurare un gran rapporto lavorativo. Non ricordo molto sinceramente, ma è un allenatore che sta facendo un ottimo lavoro con questo gruppo, tirandoli fuori da una situazione di classifica complicata. Ma son passati anni, adesso sono qui e noi dobbiamo restar lassù".